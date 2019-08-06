В Тюмени задержаны мужчины, подозреваемые в вовлечении в проституцию

В областном центре возбуждено уголовное дело в отношении мужчин, которые через соцсети находили девушек для занятия проституцией.
Двое тюменцев 27 и 29 лет договаривались с администрацией саун и привозили девушек на выбор клиентов. Женщины оказывали услуги в специально оборудованной комнате для интимной близости.
"Денежные средства мужчины в большей степени оставляли себе, а часть делили между девушками, водителями и администрацией заведений. В момент прихода оперативников в помещении находилось несколько девушек, а также клиенты", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Мужчины были задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.240 УК РФ "Вовлечение в занятие проституцией", статья предусматривает до шести лет лишения свободы.
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