Ишимца судят за смертельное ДТП с 16-летней девушкой

12:20 06 августа 2019
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Фото: pixabay.com

В Ишиме перед судом предстанет 41-летний местный житель за ДТП, в котором погиб пешеход.

Инцидент произошел 22 июня 2019 года в селе Стрехнино Ишимского района. Знакомый оставил мужчине свой автомобиль для ремонта, и он в состоянии опьянения без разрешения владельца сел за руль. Около 23 часов на улице Стаханова он насмерть сбил 16-летнюю девушку, которая шла по обочине.

Ишимец обвиняется по ч.1 ст.166 УК РФ (угон) и п."а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом в состоянии опьянения).

Теги: ДТП , суд
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