Уватский таксист пытался склонить к сексу пассажирку, которая ему не заплатила

Завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Уватского района, который обвиняется в понуждении к действиям сексуального характера.

Мужчина, занимающийся частным извозом, довез девушку до поселка, где она проживала, попросив за услугу 2700 рублей. Денег у пассажирки не оказалось, и они условились, что девушка заплатит ему позже. Спустя месяц на стоянке на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск таксист напомнил женщине о долге и предложил ей вступить в интимные отношения с его приятелями. Женщина отказалась и обратилась в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по 133 УК РФ, вскоре дело рассмотрит суд.