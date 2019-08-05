В Тюмени задержали гастролеров, подозреваемых в серии краж и разбойном нападении

В Тюмени полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в серии преступлений в разных городах России.
Задержанные причастны к 12 кражам чужого имущества из квартир, которые они снимали посуточно в Самаре, Волгограде, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Белебее, Уфе, Краснодаре. В одной из поездок они совершили разбойное нападение — в городе Стерлитамаке они применили насилие к хозяйке квартиры. Для подавления сопротивления они использовали электрошокер. В Тюмени мужчины 41 и 60 лет проживали с семьями, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.
Возбуждены уголовные дела.
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