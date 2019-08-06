Тюменские автоинспекторы помогли роженице добраться до больницы

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В районе села Покровского к полицейским обратился местный житель, который попросил помочь доставить его супругу в роддом. Мужчина не мог в этот момент сделать это самостоятельно, а ждать скорую помощь не было времени.

Сотрудники спецвзвода полка ДПС ГИБДД по Тюменской области старший лейтенант полиции Александр Вальковский, лейтенант полиции Николай Колесников и лейтенант полиции Игорь Борисов, несшие службу на 83-м километре трассы Тюмень — Тобольск согласились помочь. Автоинспекторы доставили роженицу в Тюмень и передали медикам скорой медицинской помощи.

"…Благодаря сотрудникам у нас родился в семье здоровый сын! Искренне хотим пожелать сотрудникам ДПС и Вам лично здоровья Вашим семьям, любви, долгих лет жизни, ну, и, конечно же, карьерного роста! Наша полиция нас бережет! Спасибо Вам!" — такая благодарность от супругов, ставших родителями в третий раз, поступила в адрес начальника УМВД России по Тюменской области Юрия Алтынова.