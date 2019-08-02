В Тюмени осужден мужчина, заразивший сожительницу ВИЧ и убивший ее знакомого

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 23-летнему местному жителю, который заразил ВИЧ-инфекцией женщину, с которой проживал. Ранее он получил срок за убийство.

О своем ВИЧ-положительном статусе молодой человек узнал во время отбывания наказания в колонии. Он был предупрежден об уголовной ответственности за заведомое заражение другого лица.

Уже на свободе через соцсети мужчина познакомился с девушкой, у которой была малолетняя дочь, и стал с ней проживать. Он был вновь задержан после того, как убил мужчину, которого приревновал к своей сожительнице. Вскоре после этого женщина узнала, что он болен ВИЧ, а после и о своем ВИЧ-положительном статусе.

В мае 2019 году за убийство суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима. С учетом судимости ему окончательно назначил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима.