Тюменка отдала мошеннице 175 тыс. рублей, чтобы избавиться от порчи

В Тюмени в полицию обратилась 78-летняя женщина, которая сообщила, что пострадала от действий аферистки.
Недалеко от дома пенсионерки к ней подошла незнакомка, которая сказала, что обладает необычными способностями и уверена, что на женщине тяжелая порча. Мошенница пообещала оказать ей "магическую помощь", и они прошли в квартиру пенсионерки. Якобы для специального ритуала пожилая женщина передала аферистке 175 тысяч рублей. Улучив момент, мошенница покинула квартиру с деньгами.
Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленницы.
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