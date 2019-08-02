Тюменка отдала мошеннице 175 тыс. рублей, чтобы избавиться от порчи

В Тюмени в полицию обратилась 78-летняя женщина, которая сообщила, что пострадала от действий аферистки.

Недалеко от дома пенсионерки к ней подошла незнакомка, которая сказала, что обладает необычными способностями и уверена, что на женщине тяжелая порча. Мошенница пообещала оказать ей "магическую помощь", и они прошли в квартиру пенсионерки. Якобы для специального ритуала пожилая женщина передала аферистке 175 тысяч рублей. Улучив момент, мошенница покинула квартиру с деньгами.

Возбуждено уголовное дело, полиция пытается установить личность злоумышленницы.