Бывшему проректору ТИУ в третий раз вынесли приговор

Сегодня Центральный районный суд Тюмени рассмотрел еще одно уголовное дело в отношении бывшего проректора по стратегическому развитию Тюменского индустриального университета Александра Ошибкова. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями на сумму более 150 млн рублей.

Ранее Александр Ошибков был директором экспериментального завода буровой техники тогда еще Тюменского государственного нефтегазового университета, а также заместителем директора инжинирингового центра и директором департамента стратегического развития вуза.

В 2014–2015 годах Ошибков, по версии следствия, организовал проведение трех аукционов на поставку оборудования, по итогам которых были заключены договоры с двумя аффилированными с Ошибковым фирмами. Университет перевел им более 152 млн рублей, при этом оборудование в вуз не поступало. Оно эксплуатировалось в группе других компаний, которыми фактически руководил Ошибков.

С учетом судимости суд окончательно назначил Александру Ошибкову 7 лет 9 месяцев колонии общего режима.

В марте 2018 года Ошибков был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении более 179 млн рублей, а в марте 2019 года осужден за хищение еще 2 млн. рублей. В итоге ему по этим двум делам было назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.