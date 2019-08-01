В Тюменской области за полгода выявили 164 экологических преступления

В первом полугодии 2019 года возбуждено 169 уголовных дел об экологических преступлениях. Ущерб экологии Тюменской области оценивается в 27,8 млн рублей.

109 уголовных дел было возбуждено по фактам незаконной рубки лесных насаждений, 41— незаконной охоты, 3 — приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины, 3 — незаконной добычи или оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, 5 — уничтожения или повреждения лесных насаждений, 5 — незаконной добычи водных биологических ресурсов, 2 — порчи земли, 1 — по факту загрязнения вод.

Прокурорами в суды было направлено 74 уголовных дела, часть уже рассмотрена судами, остальные еще расследуются.