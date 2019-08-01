В Тюмени задержали подозреваемую в кражах домработницу

В областном центре в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в ее доме пропали золотые украшения. Стоимость украденного составила около 100 тысяч рублей.

Как оказалось, ювелирные изделия в течение полугода похищала ее домработница. Украшения девушка брала из сундука в спальне. В один из дней хозяйка квартиры начала собираться на торжественное мероприятие и обнаружила пропажу изделий.

Было установлено, что 30-летняя домработница сдавала похищенное и выручала за это деньги. Часть украшений всё же удалось вернуть. Возбуждено уголовное дело.