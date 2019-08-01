Полицейский вытащил из воды тонущую тюменку

10:05 01 августа 2019
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В Тюмени помощь на воде понадобилась женщине в парке Заречном. Тюменка резко скрылась под водой и не выплывала на поверхность долгое время.

Старший инспектор одного из управления УМВД России по Тюменской области, подполковник полиции Радиф Сарипов, не теряя времени, бросился на помощь женщине. В воде он ухватил женщину за руку и  вытащил ее на берег. 

"Оказание первой помощи не потребовалось. Как пояснила сама тюменка, под водой оказался обрыв, испугавшись, она не смогла верно сориентироваться и вернуться на безопасную для себя глубину", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

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