Полицейский вытащил из воды тонущую тюменку

В Тюмени помощь на воде понадобилась женщине в парке Заречном. Тюменка резко скрылась под водой и не выплывала на поверхность долгое время.

Старший инспектор одного из управления УМВД России по Тюменской области, подполковник полиции Радиф Сарипов, не теряя времени, бросился на помощь женщине. В воде он ухватил женщину за руку и вытащил ее на берег.

"Оказание первой помощи не потребовалось. Как пояснила сама тюменка, под водой оказался обрыв, испугавшись, она не смогла верно сориентироваться и вернуться на безопасную для себя глубину", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.