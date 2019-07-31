В Ярково администрация заплатит мальчику, которого укусила бездомная собака

С администрации Ярковского района суд взыскал 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда в пользу ребенка, на которого напала бродячая собака.

Инцидент произошел 24 апреля 2019 года в деревне Варвара. 12-летний мальчик возвращался из школы домой. По дороге на него набросилась бездомная собака и укусила за руку.

"Согласно действующему законодательству районная администрация обязана принимать меры по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях обеспечения безопасности населения. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с районной администрации в пользу пострадавшего мальчика 10 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда. Ответчик иск признал в полном объеме", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.