Тюменца оштрафовали за торговлю алкоголем через мессенджер

14:00 31 июля 2019
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Фото: pixabay.com

Центральный  районный суд Тюмени оштрафовал на крупную сумму 36-летнего местного жителя, который торговал контрафактным алкоголем.

Мужчина продавал спиртное в одном из мессенджеров, где создал для этого группу. Об этом стало известно полиции. Chevrolet Cobalt под управлением торговца задержали на территории гаражного кооператива. В его автомобиле и гараже нашли более 3,7 тыс. бутылок контрафактной водки, коньяка и 455 литров спирта на общую сумму около 1 млн рублей.

Суд оштрафовал тюменца на 400 тыс. рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь будет уничтожен.

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