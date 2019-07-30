В тюменском селе кладбищенские воры поломали памятники

12:00 30 июля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Жители поселка Богандинский Тюменского района сообщили в полицию о том, что на местном кладбище неизвестные серьезно повредили памятники и надгробные плиты на могилах их родственников. Вскоре были задержаны подозреваемые — двое местных жителей.

Мужчины 72 лет и 38 лет сознались, что разоряли места захоронения в поисках металлических предметов, например труб или швеллеров. Украденное они продавали, а вырученные деньги тратили на алкоголь. Злоумышленников подозревают в пяти кражах, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области. Возбуждены уголовные дела.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2019