Тюменца задержали за серию краж в поездах

На днях в полицию одно за другим стали поступать заявления о кражах в поездах, проходивших через Тюмень. В поездах Барнаул — Адлер и Казань — Новый Уренгой у нескольких человек пропали наличные деньги, сотовый телефон, банковская карта.

Как оказалось, все кражи произошли, когда поезда находились на стоянке на станции Тюмень. 37-летний житель села Каскара Тюменского района под видом пассажира незаметно проходил в вагон и похищал ценные вещи. В отношении него возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что в 2012 году мужчина совершил восемь аналогичных краж в пассажирских поездах, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.