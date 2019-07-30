В Тюмени судят водителя, уснувшего в дороге и устроившего ДТП с хлебовозкой

В суд направлено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Челябинска, спровоцировавшего дорожную аварию. Мужчина ехал со знакомым в качестве пассажира, сел за руль, чтобы подменить засыпавшего водителя, однако уснул за рулем сам.

ДТП произошло 27 апреля 2019 года возле села Червишево Тюменского района. Мужчина по просьбе коллеги поехал с ним в рейс в Тюмень в качестве пассажира на автомобиле "МАЗ". Водитель в пути стал засыпать, и пассажир сменил его за рулем. В какой-то момент он уснул сам и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью", которая перевозила хлеб. Водителю "Газели" был причинен тяжкий вред здоровью. Вскоре дело рассмотрит суд.