На тюменца, зарубившего собаку топором, завели уголовное дело

В селе Аромашево Тюменской области в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сосед на глазах детей убил свою собаку. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Как оказалось, 33-летний нетрезвый местный житель в присутствии своих малолетних детей схватил животное и нанес ему несколько ударов топором. Собаку он выбросил в мусорный контейнер, где ее заметили и другие дети, которые рассказали об этом своим родителям.

"Как объяснил задержанный, он избавился от животного, так как она якобы кидалась на него и его детей", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Предъявляемая мужчине уголовная статья предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.