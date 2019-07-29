В Тюмени 18-летний юноша устроил ДТП на угнанной машине

В полицию областного центра поступило сообщение об угоне автомобиля от одного из сотрудников торгово-развлекательного центра. Охранник оставил машину на парковке около работы. Полиция нашла автомобиль неподалеку от места угона.

Как оказалось, на машине уехал нетрезвый 18-летний тюменец. Он приметил, что двери авто не были заперты. Путем замыкания проводов он завел машину и поехал домой. На улице Жуковского он не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).