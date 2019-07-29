Тюменцу дали 16 лет колонии за убийство девушки и изнасилование ее подруги

14:20 29 июля 2019
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Сегодня Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 48-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве и изнасиловании. 

В ночь на 26 апреля 2019 года тюменец убил 21-летнюю девушку и изнасиловал ее 27-летнюю подругу, с которыми распивал спиртное.  27 апреля злоумышленник был задержан. За полгода до этого он вышел из колонии, более 20 лет мужчина провел в местах лишения свободы за убийство и половые преступления.

Суд назначил тюменцу 16 лет колонии строгого режима. В пользу матери погибшей девушки суд взыскал 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда. 

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