Тюменец перевел мошеннику 135 тысяч рублей, чтобы уберечь их

В Тюменском районе от действий афериста пострадал 40-летний местный житель. Ем позвонил пресловутый "сотрудник службы безопасности банка", после общения с которым мужчина лишился крупной суммы денег.

Неизвестный по телефону сказал ему, что в последнее время с карт клиентов неожиданно списывают деньги, и предложил тюменцу новую услугу — "ячейку безопасности". Чтобы якобы воспользоваться ей, необходимо снять всю находившуюся на банковской карточке сумму и перевести деньги по указанному лицевому счету. Мужчина поверил мошеннику.

Когда мужчина отправил 135 тысяч рублей в "ячейку безопасности", аферист ответил, что в течение минуты отправит смс-сообщением с паролем от личного кабинета, где можно будет узнать о состоянии денежных средств. После этого мошенник повесил трубку, а его номер стал недоступен. Возбуждено уголовное дело.