Тюменец по ошибке забрал более крупную партию наркотика и был пойман

Калининский районный суд приговорил к колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который был признан виновным в незаконном приобретении наркотика в особо крупном размере.

Тюменец заказал через интернет 100 граммов гашиша и оплатил его через электронную платежную систему. По ошибке наркодельца ему сообщили адрес тайника с синтетическим наркотиком массой более 4,6 кг. Мужчина забрал мешок с веществом, вызвал такси и поехал домой. Автомобиль остановили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.

Тюменец осужден к семи годам колонии строгого режима.