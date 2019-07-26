Тюменец по ошибке забрал более крупную партию наркотика и был пойман

Калининский районный суд приговорил к колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который был признан виновным в незаконном приобретении наркотика в особо крупном размере.
Тюменец заказал через интернет 100 граммов гашиша и оплатил его через электронную платежную систему. По ошибке наркодельца ему сообщили адрес тайника с синтетическим наркотиком массой более 4,6 кг. Мужчина забрал мешок с веществом, вызвал такси и поехал домой. Автомобиль остановили сотрудники РУ ФСБ России по Тюменской области.
Тюменец осужден к семи годам колонии строгого режима.
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