Тюменец по ошибке забрал более крупную партию наркотика и был пойман

15:35 26 июля 2019
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Фото: pixabay.com

Калининский  районный суд приговорил к колонии строгого режима 33-летнего местного жителя, который был признан виновным в незаконном приобретении наркотика в особо крупном размере.

Тюменец заказал через интернет 100 граммов гашиша и оплатил  его через электронную платежную систему. По ошибке наркодельца ему сообщили адрес тайника с синтетическим наркотиком массой более 4,6 кг. Мужчина забрал мешок с веществом, вызвал такси и поехал домой. Автомобиль остановили сотрудники РУ  ФСБ России по Тюменской области.

Тюменец осужден к семи годам колонии строгого режима.

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