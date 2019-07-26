В Тюмени больше недели ищут пропавшего мужчину

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени полиция продолжает поиски без вести пропавшего Антона Маслова. 18 июля 2019 года 30-летний мужчина ушёл из дома по адресу ул. Тимофея Чаркова, 81, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30–32 года, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темно-русые, средней длинны, глаза карие, носит густую бороду. Особые приметы: шрам от аппендицита.

Был одет: футболка черного цвета, с левой стороны надпись черного цвета "Адидас", на рукавах полосы темно-серого цвета, трико зауженное черного цвета, кроссовки черного цвета.

При себе имеет рюкзак черного цвета с документами и личными вещами.

Всех, кому что-либо известно, просят сообщить в УМВД России по г. Тюмени по телефонам: (3452) 794-387, 794-377, 291-600 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793-932, 793-727, дежурная часть: (3452) 793-023 или 02.