В Тюменской области работник подрядчика совершил кражу на месторождении

В Уватском районе сотрудники ДПС задержали грузовик, в кузове которого обнаружили украденные с нефтяного месторождения бетонные плиты.
Водитель автомобиля, работник подрядной организации, знал, где хранятся дорожные плиты, и решил, что их кража останется незамеченной. Для кражи он использовал грузовой автомобиль с краном. Было украдено 15 плит, ущерб составил более 226 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
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