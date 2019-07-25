Суд рассмотрит дело о ДТП, в котором погибла тюменская судья в отставке

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего гражданина Таджикистана. Молодой человек сбил женщину на зебре, от полученных травм она скончалась.

Трагическое ДТП произошло 5 июня 2019 года на нерегулируемом перекрестке улицы Льва Толстого и улицы Уральской. Водитель на грузовой "ГАЗели" при повороте налево не уступил дорогу и сбил 73-летнюю пенсионерку — судью в отставке. 9 июня женщина скончалась в больнице от переломов костей свода и основания черепа.

Как оказалось, в 2017 году молодой человек был выдворен из России за нарушение правил пребывания иностранных граждан и въезд в страну ему был запрещен. На родине мужчина поменял имя и фамилию и через Красноярск в апреле 2018 года въехал в Россию, а после приехал в Тюмень.

Мужчина обвиняется по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою вину в ДТП он признает частично, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.