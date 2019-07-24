В Ярковском районе нашли тело пропавшего подростка

В Ярковском районе нашли тело пропавшего подростка

В Ярковском районе Тюменской области в водоеме нашли тело пропавшего 13-летнего мальчика. Заявление об исчезновении ребенка в селе Ярково поступило в правоохранительные органы еще 17 июля.

"В связи с длительным и безмотивным отсутствием и тем, что ребенок мог стать жертвой преступления, было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). В ходе следственно-оперативных мероприятий 23 июля в омуте водоема вблизи села Усалка Ярковского района обнаружено тело пропавшего подростка с признаками утопления", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и причину смерти подростка.