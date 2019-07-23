В Ишиме подростка убило током в трансформаторной будке

В Ишиме возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка от удара электрическим током.

Трагический инцидент произошел накануне, 22 июля, около девяти вечера на заброшенной территории по улице Челюскинцев. Мальчик проник в помещение незапертой трансформаторной будки, где получил смертельное поражение электрическим током.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)