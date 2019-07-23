Тоболяк убил приятеля на рыбалке

11:20 23 июля 2019
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В Тобольске возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

17 июля тоболяки приехали на остров в районе озера Кривое Уватского района, чтобы порыбачить и собрать ягоды. Мужчины начали распивать спиртное, между ними завязался конфликт. Один из них трижды ударил приятеля ножом в живот. Мужчина скончался на месте. Сейчас обвиняемый в убийстве тоболяк находится под стражей, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
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