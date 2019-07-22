После ссоры с бывшим возлюбленным 19-летняя тюменка накинулась на чужое авто с топором

В Тюмени по подозрению в двух преступлениях задержана 19-летняя местная жительница. В отношении девушки возбуждены уголовные дела по статьям "Угроза убийством" и "Умышленное повреждение имущества".

Тюменка была в гостях у бывшего возлюбленного. После ссоры с ним девушка в состоянии алкогольного опьянения покинула его квартиру, прихватив с собой топор. Она вышла во двор на улице Транспортной, подошла к припаркованному автомобилю марки "ВАЗ—2105" и начала наносить удары топором по лобовому стеклу и зеркалам заднего вида. Это заметила супруга хозяина машины и вышла к девушке, чтобы выяснить причины происходящего.

Пьяная тюменка начала оскорблять женщину и пригрозила убийством, если та будет ей мешать. Женщина обратилась в полицию, после чего буйную девушку задержали.