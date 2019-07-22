В Рощино экстренно сел самолет Тюмень — Минеральные Воды

Сегодня, 22 июля, в аэропорту Тюмени Boeing 737 совершил посадку из-за технической неисправности. Судно авиакомпании Utair выполняло рейс по маршруту Тюмень — Минеральные Воды. Уральским СУ на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в 7.35 по местному времени воздушное судно произвело взлет из аэропорта Тюмени.

"Самолет набрал высоту, однако в ходе полета сработал датчик неисправности шасси, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета. В 8.13 воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета", — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. Никто не пострадал.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.