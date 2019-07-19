В Тюмени объявлена высокая пожарная опасность

09:00 19 июля 2019
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О наступлении высокой пожарной опасности в лесах на юге Тюменской области предупредил 18 июля Тюменский гидрометцентр.

Погодные условия в Тюмени классифицирутся как 4 класс пожарной опасности, а значит велика вероятность возникновения возгораний.

Профильным службам необходимо организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению возможных пожаров на территориях и объектах, усилить работу по патрулированию, обеспечить готовность соответствующих сил и средств для их ликвидации, сообщает Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

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