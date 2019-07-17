Полиция разыскивает таксиста, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

16-летний подросток получил травму обеих стоп, когда переходил улицу по переходу на зеленый сигнал светофора и его сбил автомобиль. После наезда на человека водитель уехал с места происшествия.

ДТП произошло 16 июля, около 23:00 на улице Монтажников. Со слов пострадавшего, на автомобиле "Рено Логан" была наклейка "Яндекс такси".

Автоинспекция просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам 79-46-52, 8-922-633-31-33.