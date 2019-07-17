У тюменца из гаража изъяли водку и коньяк, которыми он торговал через мессенджер

Тюменец в одном из мессенджеров создал группу, где продавал контрафактный алкоголь. В конце мая полиция нагрянула в гараж к предприимчивому мужчине и изъяла 3796 бутылок контрафактной водки, коньяка и 455 литров спирта на общую сумму около 1 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело и приобретении, хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере. Теперь прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает штраф до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, сообщают в прокуратуре.