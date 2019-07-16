В прокуратуре рассказали, какие преступления чаще всего совершают подростки

В первом полугодии 2019 года в Тюменской области уровень подростковой преступности снизился на 9,6%. В регионе зарегистрировано 233 таких преступления - на 25 случаев меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В топе кражи, грабежи и угоны.

Лидер по снижению показателей - Ишим: подростки совершили на 50 % преступлений меньше. В Тюмени снижение составило 3,8%. Позитивная тенденция отмечается в 6 муниципальных районах и Заводоуковском городском округе, отмечают в областной прокуратуре.

Самые законопослушные подростки живут в Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Омутинском районах - там не зарегистрировано ни одного преступления.

На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Вагайском, Уватском районах и Ялуторовске.

В Тобольске, Абатском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Упоровском, Ярковском, Тобольском районах и Голышмановском городском округе ситуация пока не улучшается.

Самыми распространенными преступлениями среди по-прежнему остаются кражи, их 119 или каждое второе криминальное деяние. 40 краж совершено подростками из торговых центров и магазинов, 35 из них в Тюмени.

На втором месте – грабежи, их 32 - каждое седьмое преступление. В большинстве случаев они связаны с завладением сотовым телефоном Значительная часть таких преступлений зарегистрирована в Тюмени и Тобольске.

На третьем месте – угоны. 7 из 17 угонов совершены подростками в ночное время.

На 16,7% уменьшилось количество совершенных подростками краж (с 143 до 119), в 4 раза – преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 20 до 5). Одновременно возросло число грабежей (с 22 до 32), угонов (с 13 до 17) и разбоев (с 2 до 3).