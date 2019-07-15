В Тюменской области возросло количество пожаров

С начала июля в Тюменской области зарегистрировано 86 пожаров, 43 из них - возгорания в жилых помещениях. Причем во вторую неделю месяца общее количество пожаров заметно увеличилось.

С 1 по 8 июля в регионе произошло 32 пожара, в том числе 20 в жилье, 1 человек травмирован. С 8 по 15 июля - уже 54 пожара, в том числе 23 в жилье. Количество травмированных увеличилось до 5 человек, два человека погибло.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует домовладельцам содержать дворы, хозяйственные постройки и прилегающие к домам территории в чистоте. Нужно своевременно очищать участки от сухой травы, листвы, сгораемого мусора. Уборка прилегающей территории жилых строений на ширину не менее 4 метров существенно снижает риск пожара. Собранный мусор необходимо вывозить в специально отведенные места. Опасно разводить костры на расстоянии менее 50 метров от жилых домов и хозпостроек, выбрасывать горящий уголь вблизи строений, организовывать свалки горючих отходов.