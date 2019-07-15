В Тюменской области стало меньше краж, грабежей и угонов

В УМВД России по Тюменской области обсудили результаты работы за шесть месяцев 2019 года. Как следует из доклада, за полгода в регионе более чем на 3 процента снизилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, на 20 процентов стало меньше грабежей, на 23 процента угонов транспортных средств и почти на 19 - квартирных краж.

Одним из приоритетных направлений для органов внутренних дел региона остается противодействие распространению наркотиков. С начала года из незаконного оборота изъято более 9 кг марихуаны, 4,5 кг гашиша, около 400 г героина и более 30 кг других наркотиков.

Есть успехи и в противодействии экономическим преступлениям и коррупции. За полгода выявлено 226 коррупционных преступлений - в прошлом году на этот же период только 151. Более чем в 2,5 раза возросло число пресечённых фактов дачи взятки и её получения.

За отчетный период изъято 73 тысячи литров контрафактного алкоголя, стоимость которого превышает 25 млн рублей.

Дал положительный эффект реализованный комплекс профилактических мер, что позволило на 10 процентов снизить подростковую преступность, а также на 16 процентов число противоправных деяний, совершенных иностранными гражданами.

Подводя итоги работы, начальник главка Юрий Алтынов определил перед участниками совещания приоритетные направления деятельности, заострив внимание на усилении мер по противодействию мошенничеству, хищениям в сфере компьютерных и информационных технологий, деятельности организованных групп и преступных сообществ, в особенности связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.