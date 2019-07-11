Тюменка спасла детей, но сама погибла при пожаре

Трагедия произошла ночью 10 июля 10 июля в частном жилом доме на улице Лунева в Тюмени. Тело 27-летней женщины обнаружили пожарные после тушения возгорания.

По предварительным данным, во время пожара семья из четырех человек спала. Проснувшийся хозяин дома обнаружил возгорание, разбил окна и пытался помочь выбраться своей семье. Супруга передала ему детей через окно и потеряла сознание. Предположительно она отравилась угарным газом.

Причина возгорания устанавливается, среди версий рассматривается замыкание электропроводки. Следователи СКР провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе судебно-медицинской. С целью установления причины произошедшей трагедии, назначено проведение пожаро-технической экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства.