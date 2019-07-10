В Тюмени таксист обокрал пьяного пассажира и выкинул его из салона авто

11:00 10 июля 2019
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В Тюмени задержали подозреваемого в краже денег у клиента таксиста. По версии следствия, 32-летний гражданин ближнего зарубежья, работая водителем такси, воспользовался тем, что клиент пьян, и вытащил у него из кармана более 13 тысяч рублей. После этого таксист вытащил пассажира из салона и оставил на улице.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о краже. Полицейские полагают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Пострадавшие могут сообщить о себе по телефонам: 29-18-56, 102 (мобильный), 02 (стационарный).

Теги: кражи , полиция , такси , уголовная ответственность
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