Стрелка из ТРЦ "Кристалл" обвиняют в покушении на убийство и в лишении свободы нескольких человек

В отношении 27-летнего тюменца, открывшего стрельбу в ТРЦ "Кристалл", следователи возбудили сразу два уголовных дела. Он обвиняется в покушении на убийство и в незаконном лишении человека свободы группой лиц по предварительному сговору с применением оружия.

По версии следствия, 3 июля 2019 года около 15 часов на втором этаже торгового центра города Тюмени 27-летний обвиняемый, из-за личных неприязненных отношений к 40-летнему мужчине открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив его в руку. Ранее до стрельбы, злоумышленник вместе с братом закрылись в одном из магазинов, расположенных в торговом центре, лишив продавцов возможности покинуть помещение и ждали прибытия поддержки, которую вызвали по телефону.

Участники инцидента были установлены и задержаны. Изъят травматический пистолет, из которого произведены выстрелы, и охотничье ружье.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте СКР по Тюменской области.