Жители Вагая подожгли знакомого за украденную камеру для шины

В Вагайскую районную больницу поступил мужчина с ожогами на 70 процентов тела и в тяжелом состоянии. Медики сообщили о пациенте в полицию.

Как выяснилось в ходе расследования, пострадавшего в ходе конфликта знакомые облили бензином, подожгли и скрылись. Случайные прохожие повалили мужчину на землю и сбили пламя. После чего ему помогли добраться до дома, откуда вызвали скорую помощь.

Подозреваемых нашли. Двое местных жителей 1987 и 1991 годов рождения на допросе рассказали, что пили в компании общей знакомой. Женщина напомнила, что у одного из фигурантов недавно украли камеру для шины, и сообщила, что это сделал потерпевший. Откуда у собеседницы эта информация и насколько она достоверна, задержанные не уточнили. Разыскав мужчину, они стали требовать вернуть похищенное. На все возражения не обращали внимания. Не добившись желаемого, облили знакомого бензином и подожгли.

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Фигуранты задержаны. Им грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы, сообщает областная полиция.