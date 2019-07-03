Житель Ишима пойдет под суд за мошенничество с жилищной субсидией

38-летний ишимец сознательно показал низкий совокупный доход семьи, чтобы получить на покупку жилья большую субсидию. Обман раскрылся и теперь мужчина предстанет перед судом. За мошенничество в крупном размере, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Как пояснили в прокуратуре, согласно региональному законодательству гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделялись из бюджета безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья. Размер субсидии зависит от отношения среднего месячного дохода на одного члена семьи за последние шесть месяцев к установленному минимальному размеру оплаты труда и составлял от 5 до 70% средней рыночной стоимости жилья, то есть чем ниже доход, тем больше субсидия.

Зная это, в марте 2010 года мужчина обратился в центр государственной жилищной поддержки Тюменской области за субсидией. В документах он указал, что совокупный доход семьи за полгода составил чуть больше 11 тыс. рублей. С учетом низкого дохода семьи размер субсидии был определен в сумме более 1,6 млн рублей.

В июне 2010 года обвиняемый заключил договор на покупку квартиры в Ишиме и фонд перечислил продавцу субсидию в счет ее частичной оплаты.

Махинации с жилищной субсидией были выявлены правоохранительными органами в ходе оперативных мероприятий. Установлено, что на момент обращения за субсидией мужчина работал водителем в одном из предприятий.

По факту было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый полностью вину свою признал. дело передано в суд.