Сотрудники ФСБ задержали начальника колонии по подозрению в крупной взятке

Сотрудники областного управления ФСБ по подозрению во взяточничестве задержали одного из начальников учреждений, подведомственных УФСИН России по Тюменской области. В операции участвовали оперативники отдела собственной безопасности УФСИН.

По версии следствия, обвиняемый с марта 2018 года по май 2019 года ежемесячно получал по 100 тысяч рублей от заключенного, который с его ведома жил в отдельной комфортной "квартире" с телевизором, телефоном, интернетом, холодильником и мягкой мебелью. Помещение было оборудовано в цехе на территории исправительной колонии строгого режима.

Обвиняемый заключен под стражу, сотрудники СКР проводят комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе и по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности, сообщается на сайте УФСИН.