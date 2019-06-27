Тюменка перевела лжеследователю 430 тысяч рублей

Пятидесятилетняя жительница Тюмени сообщила в полицию о том, что у нее обманным путем выманили 430 тысяч рублей.

Как выяснилось при проверке, мошенники, зная, что женщина заказывала дорогостоящие БАДы для лечения, позвонили ей и убедили в том, что она заказывает некачественную продукцию.

Звонивший мужчина представился старшим следователем. Он предложил вернуть потраченные на фальшивку деньги, но для этого необходимо было перевести страховку, транспортные и другие расходы. Что тюменка и сделала через несколько систем переводов: оператора банка, систему онлайн-переводов, а также на почте. Что стала жертвой мошенников, женщина поняла, когда никаких выплат не последовало.

Сейчас полиция пытается установить личности преступников, по факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.