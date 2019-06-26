Полиция Тюмени задержала мошенника, находящегося в федеральном розыске

С заявлением на мошенника в тюменскую полицию обратилась местная жительница, которая, хотела продать свой Nissan Qashqai, а в итоге осталась без машины и без денег.

В конце 2018 года женщина разместила объявление о продаже. Через несколько дней ей позвонил неизвестный, назначил встречу, на которой сообщил, что покупать пока не готов, но может помочь с продажей в короткие сроки. Тюменка передала в руки злоумышленника ПТС и получила документ о купле-продаже ее автомобиля и обещание зачисления денег в ближайшие часы. Документ оказался фальшивкой. Иномарку злоумышленник сдал в автоломбард, а вырученные 800 тысяч рублей потратил на личные нужды.

Оперативникам удалось задержать ранее судимого, нигде официально нетрудоустроенного 30-летнего тюменца. При дальнейшей проверке установлено, что мужчина находится в федеральном розыске за ранее совершенные преступления. Злоумышленник, скрываясь от правоохранительных органов часто менял адрес проживания. В настоящее время полицейские установили причастность данного лица к совершению аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по статье - лишение свобод до 6 лет.

Тюменская полиция настоятельно рекомендует гражданам не передавать документы транспортного средства посторонним лицам. При продаже транспортного средства необходимо обратиться к специалистам. Если в отношении вас совершено преступление, нужно обратиться в полицию. Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени 291-600.