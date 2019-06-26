Тюменец отправится в колонию за пьяное ДТП, в котором погиб водитель, а его спутница получила увечья

13:32 26 июня 2019
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В Тюмени осужден водитель Mercedes, из-за которого 27 апреля 2019 году в аварии погиб водитель встречных "жигулей", а ехавшая с ним пассажирка  была тяжело ранена.

Из материалов уголовного дела, молодой человек пил ночью клубе, а в четвертом часу утра сел за руль иномарки и на нерегулируемом перекрестке улиц Советской-Профсоюзной не уступил дорогу ВАЗ 2111, который ехал по главной дороге. 

Центральный районный суд признал мужчину виновным в содеянном (п. "а" ч.4 ст.264 УК РФ)  и назначил ему 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также на 2 года 10 месяцев  лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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