Полиция ищет родственников мужчины, погибшего в ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

19 июня 2019 года на 231 километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись Volvo и Chevrolet Trallblazerd. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Chevrolet (Т 307 СВ 96).

За рулем иномарки находился 55-летний тоболяк Валерий Радукан, а вот пассажира опознать не удалось. Как сообщили эксперты, погибшему было 30-47 лет, он среднего телосложения, рост 160-170 см, инвалид, отсутствует часть левой ноги. По предварительной информации, мужчины ехали из Тюмени в Тобольск.

Если вы владеете какой либо информацией, то просим обратиться по телефону дежурной части МО МВД России "Тобольский" - 8 (3456) 25-23-70 либо по номеру телефона следственного отдела – 8 (3456) 39-97-27. Номер телефона следователя: 8-919-943-92-22.