За пьяное вождение тюменец-рецидивист отправится в колонию строгого режима

По решению суда 32-летний любитель пьяной езды ближайшие полтора года проведет в колонии строгого режима, а снова оказаться за рулем законно он сможет только в 2033 году.

Мужчина в очередной раз признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, ранее неоднократно наказанным за такое деяние. Из уголовного дела следует, что еще в 2015 году мужчина пять раз привлекался к административной ответственности за пьяную езду и лишен водительских прав вплоть до марта 2030 года. Помимо этого, в разные периоды 2015-2017 годов он сидел в тюрьме за кражи. Освободился 6 февраля 2018 года, а 11 марта вновь задержан пьяным за рулем.



В июле 2018 года прокуратура передала дело в суд. Производство по делу приостанавливалось ввиду болезни, а затем и розыска подсудимого.



Суд назначил тюменцу 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и еще на 2 года 10 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает прокуратура.