В Тюмени водитель приговорен к 300 часам обязательных работ за пьяную езду

Калининским районным судом Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего тюменца. Как рассказали в пресс-службе городской прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Как следует из материалов уголовного дела, в ноябре 2016 года мужчина был привлечен к административной ответственности за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения и оштрафован на 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев.

Тем не менее, выводов для себя он не сделал. Водительское удостоверение в органы ГИБДД он не сдал.

Расследованием установлено, что утром 24 мая 2018 года он распивал крепкий алкоголь, после чего решил поехать на автозаправочную станцию, находясь в состоянии опьянения. По проезжей части он двигался грубо нарушая правила дорожного движения, не реагировал на знаки, преследовавшего его автомобиля сотрудников полиции, который следовал за ним вплоть до автозаправочной станции "Газпромнефть" на 5 км Червишевского тракта. При проверки документов от мужчины исходил резкий запах алкоголя и у него была невнятная речь, плохая координация. Освидетельствование, установило состояние алкогольного опьянения.

В суде мужчина категорически отрицал свою вину в том, что управлял автомобилем в состоянии опьянения и пояснял, что выпил 300 гр. коньяка уже после того, как его остановили сотрудники полиции. Но представленные суду доказательства бесспорно указывали на то, что он сел за руль уже находясь в состоянии опьянения.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Для справки: обязательные работы заключаются в выполнении в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.