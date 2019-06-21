В Тюмени продолжают тушить дом на улице Хохрякова

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Продолжаются работы по ликвидации пожара в жилом многоквартирном доме по адресу улица Хохрякова, 10. Сообщение о возгорании в доме поступило в экстренные службы в 13:29. Пожар начался в чердачном помещении, после огонь перешел в одну из квартир на верхнем этаже. Из здания было эвакуировано 25 человек.

"Руководством штаба пожаротушение было принято решение о привлечение дополнительных сил. Сейчас в тушении задействовано 24 единицы основной и специальной техники, 49 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

На месте происшествия работаю спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, сотрудники полиции, ГИБДД, скорой медицинской помощи и электросетей. Сведений о погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара — около 200 кв.м.