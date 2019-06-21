В центре Тюмени горит многоквартирный дом

Фото: Илья Шлыков, группа "ЧС Тюмень" / vk.com

Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме по улице Хохрякова, 10 поступило на телефон единой диспетчерской службы сегодня в 13:29. Там загорелось чердачное помещение.

"В настоящее время на месте пожара работают 10 единиц специальной техники и 26 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Создан штаб пожаротушения. По предварительным данным, горение происходит на площади 70 кв.м. Из здания эвакуировано 25 человек", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Обновление от 14:37: в настоящее время площадь пожара составляет 125 кв.м. Огонь перешел в одну из квартир на верхнем этаже. На месте пожара работают 15 единиц специальной техники и 42 человека личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области