"Помощник экстрасенса" украл у тюменки 350 тысяч рублей

В Тюмени в полицию обратилась пенсионерка, которая лишилась крупной суммы денег, связавшись с аферистом. Мошенник представился ей помощником экстрасенса.

Злоумышленник позвонил женщине и сообщил ей, что у нее проблемы со здоровьем, а виной всему — порча. Неизвестный убедил пенсионерку пройти обряды по исцелению.

"Все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги пенсионерка отправляла денежные средства со своего банковского счета, а также с помощью мобильного приложения", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Здоровье у женщины не улучшилось, тем временем она отдала мошеннику в общей сумме 350 тысяч рублей.

Полиция проводит мероприятия для задержания злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 "Мошенничество, совершенное в крупном размере".